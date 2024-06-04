Французький Airbus планує продати понад 100 літаків до Китаю

Airbus SE веде переговори про масштабний продаж літаків A330 до Китаю, переговори набирають обертів після того, як минулого місяця президент Сі Цзіньпін відвідав президента Франції Еммануеля Макрона.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Найбільші китайські авіакомпанії розглядають можливість купівлі понад 100 модернізованих моделей A330. Умови все ще обговорюються, а терміни невизначені.

Переговори підкреслюють все більш різкий контраст між Airbus і Boeing Co. в питаннях ведення бізнесу на найважливішому авіаційному ринку Китаю, оскільки геополітична напруженість між азіатською країною і США досягла високого рівня.

Китай знову зупинив імпорт літаків американської компанії Boeing, всього через кілька місяців після його відновлення, оскільки регуляторні органи переглядають дизайн бортового самописця, вже схвалений їхніми колегами в США і Європі. Тим часом французький Airbus отримує вигоду від своїх місцевих інвестицій у найбільшу економіку Азії, включаючи завод, який будує літаки моделі A320neo, і завод, який встановлює інтер'єри в моделі A330.