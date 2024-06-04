Французский Airbus планирует продать более 100 самолетов в Китай

Airbus SE ведет переговоры о масштабной продаже самолетов A330 в Китай, переговоры набирают обороты после того, как в прошлом месяце президент Си Цзиньпин посетил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Крупнейшие китайские авиакомпании рассматривают возможность покупки более 100 модернизированных моделей A330. Условия все еще обсуждаются, а сроки неопределенны.

Переговоры подчеркивают все более резкий контраст между Airbus и Boeing Co. в вопросах ведения бизнеса на важнейшем авиационном рынке Китая, поскольку геополитическая напряженность между азиатской страной и США достигла высокого уровня.

Китай снова остановил импорт самолетов американской компании Boeing, всего через несколько месяцев после его возобновления, поскольку регуляторные органы пересматривают дизайн бортового самописца, уже одобренный их коллегами в США и Европе. Между тем французский Airbus получает выгоду от своих местных инвестиций в крупнейшую экономику Азии, включая завод, который строит самолеты модели A320neo, и завод, который устанавливает интерьеры в модели A330.