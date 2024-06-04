Засновник OpenAI став мільярдером при зарплаті $65 000 на рік

Сем Альтман, один з найуспішніших індивідуальних інвесторів Кремнієвої долини, інвестував у понад 400 компаній, що зробило його мільярдером, повідомляє Ліга.net.

Його активи оцінюються на суму щонайменше $2,8 мільярда. Водночас його річна зарплатня становить приблизно $65 000.

Сем Альтман також скористався борговою лінією свого банку, яка дозволила йому інвестувати сотні мільйонів доларів у приватні стартапи. Проте це викликає питання про потенційні конфлікти, оскільки деякі з цих стартапів співпрацюють з OpenAI.

Наприклад, партнерство OpenAI з Reddit призвело до зростання акцій компанії більш ніж на 10% і збільшило особисту частку Альтмана в Reddit на $69 мільйонів. У своєму блозі OpenAI повідомила, що Альтман не брав участі в цій угоді.