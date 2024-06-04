Україна експортувала рекордних 108 тисяч тонн цукру – асоціація

За результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. У травні встановлений рекорд з експорту цукру за місяць — Україна відправила 108 тисяч тонн.

Про це повідомила﻿ т.в.о. голови правління Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська на конференції Grain Ukraine 2024.

"30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)" , — зазначила Кавушевська.

Вона також повідомила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.