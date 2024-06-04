Украина экспортировала рекордных 108 тысяч тонн сахара – ассоциация

По результатам мая 65% сахара Украина экспортировала в ЕС, 35% - в другие страны. В мае установлен рекорд по экспорту сахара за месяц – Украина отправила 108 тысяч тонн.

Об этом сообщила и.о. председателя правления Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар" Яна Кавушевская на конференции Grain Ukraine 2024 года.

"30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители возобновили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, западной Африки)" , - отметила Кавушевская.

Она также сообщила, что прошлый сезон для сахарной свеклы был неплохим, и считает, что сахарная свекла останется в топ-3 культурах по доходности и может стать неплохой альтернативой зерновым.