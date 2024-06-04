В Україні зріс дефіцит в енергосистемі: "Укренерго" назвало причини

У вівторок, 4 червня, в енергосистемі України зріс дефіцит через використання кондиціонерів, хмарну погоду та зменшення імпорту електрики з Європи.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи" , – йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби.

Відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережею континентальної Європи. Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи - пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 953 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.

Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються знеструмленими 68 населених пунктів: 48 – у Львівській області, та 20 – у Сумській. З інших причин знеструмлено 414 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях. З технологічних причин – у Сумській області.