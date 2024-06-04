В Украине возрос дефицит в энергосистеме: "Укрэнерго" назвало причины

Во вторник, 4 июня, в энергосистеме Украины вырос дефицит из-за использования кондиционеров, облачной погоды и уменьшения импорта электричества из Европы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Причины – рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы" , – говорится в сообщении.

Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток.

Со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, объединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы - пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 23 953 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 494 МВт.

Из-за грозы и шквального ветра на утро остаются обесточенными 68 населенных пунктов: 48 – во Львовской области, и 20 – в Сумской. По другим причинам обесточены 414 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской областях. По технологическим причинам – в Сумской области.