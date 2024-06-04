Південна Корея відновить військову діяльність на кордоні з КНДР

Міністерство оборони Південної Кореї відновить у повному обсязі військову діяльність уздовж демаркаційної лінії після призупинення військової угоди з КНДР, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, раніше президент Юн Сок Йоль схвалив пропозицію про повне призупинення дії Всеосяжної військової угоди у відповідь на запуски повітряних куль зі сміттям та глушіння сигналів GPS з боку КНДР.

"Цей захід повертає до нормального стану всю військову діяльність наших військ, яка була обмежена пактом 2018 року" , - заявило міністерство оборони РК, пообіцявши вжити "всіх можливих заходів" для захисту життя і безпеки південнокорейського народу.

В оборонному відомстві також наголосили, що "вся відповідальність за цю ситуацію лежить на північнокорейському режимі, і якщо Північ спробує влаштувати нову провокацію, наші військові дадуть жорстку відповідь".

Призупинення угоди також дасть змогу Південній Кореї поновити пропагандистське мовлення через стаціонарні і мобільні гучномовці на лінії розмежування. Раніше з гучномовців лунала критика порушень прав людини режимом Кім Чен Ина, новини та пісні, що викликало гнівну реакцію Пхеньяна.

Водночас у міністерстві не деталізували заходи, яких можуть вжити військові після призупинення дії пакту, зауваживши, що це залежатиме від дій КНДР.

Угода 2018 року передбачала створення буферних зон поблизу кордону для призупинення масштабних військових навчань, а також заборону "ворожих" дій.