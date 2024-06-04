Южная Корея возобновит военную деятельность на границе с КНДР

Министерство обороны Южной Кореи возобновит в полном объеме военную деятельность вдоль демаркационной линии после приостановки военного соглашения с КНДР, сообщает Укринформ.

Как отмечается, ранее президент Юн Сок Йоль одобрил предложение о полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения в ответ на запуск воздушных шаров с мусором и глушение сигналов GPS со стороны КНДР.

"Эта мера возвращает в нормальное состояние всю военную деятельность наших войск, которая была ограничена пактом 2018 года" , - заявило министерство обороны РК, пообещав принять "все возможные меры" для защиты жизни и безопасности южнокорейского народа.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что "вся ответственность за эту ситуацию лежит на северокорейском режиме, и если Север попытается устроить новую провокацию, наши военные ответят жестко".

Приостановка соглашения также позволит Южной Корее возобновить пропагандистскую речь через стационарные и мобильные громкоговорители на линии разграничения. Ранее из громкоговорителей звучала критика нарушений прав человека режимом Ким Чен Ына, новости и песни, что вызвало гневную реакцию Пхеньяна.

В то же время в министерстве не детализировали меры, которые могут принять военные после приостановления действия пакта, отметив, что это будет зависеть от действий КНДР.

Соглашение 2018 предусматривало создание буферных зон вблизи границы для приостановки масштабных военных учений, а также запрет "враждебных" действий.