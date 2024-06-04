У Міноборони поки не планують продовжувати термін оновлення даних

Підстав для продовження терміну оновлення персональних даних для військовозобов'язаних немає. Про це сказав речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у вівторок, 4 червня, повідомляє ТСН.

"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв. Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді в своєму смартфоні, зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний.

Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає" , - наголосив він.

Водночас Лазуткін не виключає форс-мажорної історії, коли доведеться подовжити термін оновлення даних.