В Минобороны пока не планируют продлевать срок обновления данных

Оснований для продления срока обновления персональных данных для военнообязанных нет. Об этом сказал спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 4 июня, сообщает ТСН.

"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне, сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", скачав предварительно это приложение, может каждый военнообязанный.

Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет" , - подчеркнул он.

В то же время Лазуткин не исключает форсмажорную историю, когда придется продлить срок обновления данных.