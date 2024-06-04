Штати пригрозили санкціями Міжнародному суду через Нетаньяху

Процедурний комітет Конгресу США схвалив законопроєкт щодо санкцій проти Міжнародного кримінального суду, повідомляється на сайті законодавчого органу﻿. Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті Конгресу США, повідомляє Ділова столиця.

"Президент має накласти санкції щодо будь-якої іноземної особи, яка безпосередньо брала участь або іншим чином допомагала Міжнародному кримінальному суду в будь-яких зусиллях з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи" , – йдеться в документі.

Згідно із законопроектом, найближчі члени сім'ї таких осіб теж зазнають обмежень. Рестрикції припускають відмову у видачі віз, блокування активів та угод з нерухомістю у США щодо співробітників Міжнародного кримінального суду.

Заходи можуть вводитися у разі спроб Міжнародного кримінального суду сприяти "розслідуванню", арешту, затриманню або судовому переслідуванню будь-якої особи, яка перебуває під захистом Вашингтона та її союзників.

Як повідомлялося раніше, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан вимагає видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та трьох лідерів ХАМАСу – Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

21 травня Нетаньягу назвав такий ордер "абсурдним і фальшивим"