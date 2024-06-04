Штаты пригрозили санкциями Международному суду из-за Нетаньяху

Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда, сообщается на сайте законодательного органа﻿. Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Конгресса США, сообщает Деловая столица.

"Президент должен наложить санкции в отношении любого иностранного лица, которое непосредственно участвовало или иным образом помогало Международному уголовному суду в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица" , — говорится в документе.

Согласно законопроекту, ближайшие члены семьи таких лиц тоже подвергаются ограничениям. Рестрикции предполагают отказ в выдаче виз, блокирование активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников Международного уголовного суда.

Меры могут вводиться в случае попыток Международного уголовного суда способствовать "расследованию", аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Вашингтона и его союзников.

Как сообщалось ранее, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан требует выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа – Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаи.

21 мая Нетаньяху назвал такой ордер "абсурдным и фальшивым".