У Польщі проросійський депутат зняв прапор України у Кракові

Скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун зняв прапор України, що майорів на одній з щогл на кургані Костюшка у Кракові, повідомляє Європейська правда.

Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Допис, позначений хештегами #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею"), супроводжується відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.

Flagę UKR ????????, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu????, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska ???????? pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

Нагадаємо, що український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Таке рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.