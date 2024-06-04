В Польше пророссийский депутат снял флаг Украины в Кракове

Скандальный польский депутат-украинофоб от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун снял флаг Украины, который был поднят на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове, сообщает Европейская правда.

Браун, кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в X (Twitter), что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.

Пост, отмеченный хэштегами #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей"), сопровождается видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

Flagę UKR ????????, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu????, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska ???????? pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

Как отмечает Rzeczpospolita, украинский флаг вывесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Такое решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.