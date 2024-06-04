Україна навчилася протистояти російським КАБам - Forbes

Україна почала озброювати свої винищувачі підвісними бомбами малого діаметра (SDB) американського виробництва﻿. Про це йдеться у матеріалі американського видання Forbes, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що Україна озброює винищувачі американськими підвісними бомбами малого діаметра на імпровізованих пілонах.

"Це важлива подія, оскільки крихітні українські військово-повітряні сили - ледве сотня колишніх радянських реактивних літаків у кількох бригадах - намагаються зрівнятися з нищівною кампанією плануючих бомбардувань значно більшої російської авіації, яка має сотні Су-30, Су -34 і Су-35 з чотирма або навіть шістьма KAБ на кожній місії" , — йдеться у статті.

Фінський аналітик Йоні Аскола написав, що "це фантастична новина". Однак є і погана новина, яка полягає в тому, що Україна, ймовірно, не може придбати майже достатньо SDB (Small Diameter Bomb — бомби малого діаметру) або інших боєприпасів, щоб продовжувати місії МіГів та Су.

Автори матеріалу зауважують, що ніхто за межами Пентагону та українських військово-повітряних сил не знав, що українці мають 130-кілограмові SDB, які працюють на відстані 110 км під супутниковим наведенням на висувних крилах. Це стало відомо, коли наприкінці минулого місяця в мережі не з’явилися фотографії, на яких зображено МіГ-29 із шістьма мініатюрними бомбами під крилами.

SDB має перевагу в тому, що він менший, а також може похвалитися більшою дальністю, ніж JDAM-ER і AASM, обидва з яких досягають приблизно 65 км за найкращих умов. Один МіГ чи Су, озброєний SDB, міг би вразити шість цілей за один виліт, і зробити це з великої відстані, таким чином зменшивши ризик з боку російської ППО.

Не менш важливо, що SDB коштує всього 40 000 доларів за бомбу. Це приблизно така ж вартість, як JDAM-ER, але в п’яту частину менше вартості AASM. Оскільки політика США спрямована на пряму заміну будь-яких боєприпасів, які вони передають Україні зі своїх власних запасів, і навіть бюджети США не безмежні, низька вартість SDB повинна перетворитися на більші партії бомб для України.