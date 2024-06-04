Украина научилась противостоять российским КАБам - Forbes

Украина начала вооружать свои истребители подвесными бомбами малого диаметра (SDB) американского производства﻿. Об этом говорится в материале американского издания Forbes, сообщает Деловая столица.

Украина вооружает истребители американскими подвесными бомбами малого диаметра на импровизированных пилонах.

"Это важное событие, поскольку крошечные украинские военно-воздушные силы – едва сотня бывших советских реактивных самолетов в нескольких бригадах – пытаются сравниться с сокрушительной кампанией планирующих бомбардировок значительно большей российской авиации, которая имеет сотни Су-30, Су-34 и Су-35 четырьмя или даже шестью KAБ на каждой миссии" , — говорится в статье.

Финский аналитик Йони Аскола написал, что "это фантастическая новость". Однако есть и плохая новость, которая заключается в том, что Украина, вероятно, не может приобрести почти достаточное количество SDB (Small Diameter Bomb — бомбы малого диаметра) или других боеприпасов, чтобы продолжать миссии МиГов и Су.

Авторы материала отмечают, что никто за пределами Пентагона и украинских военно-воздушных сил не знал, что у украинцев есть 130-килограммовые SDB, которые работают на расстоянии 110 км под спутниковым наведением на выдвижных крыльях. Это стало известно, когда в конце прошлого месяца в сети не появились фотографии, на которых изображено МиГ-29 с шестью миниатюрными бомбами под крыльями.

SDB имеет преимущество в том, что он меньше, а также может похвастаться большей дальностью, чем JDAM-ER и AASM, оба из которых достигают примерно 65 км при лучших условиях. Один МиГ или Су, вооруженный SDB, мог бы поразить шесть целей за один вылет, и сделать это на большом расстоянии, таким образом уменьшив риск со стороны российской ПВО.

Не менее важно, что SDB стоит всего 40 000 долларов за бомбу. Это примерно такая же стоимость, как JDAM-ER, но в пятую часть меньше стоимости AASM. Поскольку политика США направлена на прямую замену любых боеприпасов, которые они передают Украине из своих собственных запасов, а также бюджеты США не безграничны, низкая стоимость SDB должна превратиться в большие партии бомб для Украины.