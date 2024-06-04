Після зростання ціни на електроенергію субсидії перерахують автоматично

Пенсійний фонд України після збільшення тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Одержувачі отримають збільшені виплати у липні.﻿ Посилаючись на дані ПФУ, повідомляє Укрінформ.

«…одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично» , - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що такий порядок передбачено постановою Кабінету Міністрів від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Окремо у ПФУ підкреслюють, що оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.