После роста цены на электроэнергию субсидии перечислят автоматически

Пенсионный фонд Украины после увеличения тарифа на электроэнергию автоматически перечислит размер субсидий гражданам. Получателям дадут увеличенные выплаты в июле. Ссылаясь на данные ПФУ, сообщает Укринформ.

«…получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Такой перерасчет будет произведен автоматически» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Отдельно в ПФУ подчеркивают, что, поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле.