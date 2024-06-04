Близько чверті українців вважають керівництво країни винними у погіршенні економіки - КМІС

Майже чверть громадян України, а саме 23% вважають, що економічна ситуація в країні погіршилася через помилки керівництва держави, і лише 16,5% вважають регрес наслідком війни. Такі дані опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології, повідомляє Дзеркало тижня.

Соціологи провели дослідження щодо оцінки громадянами України змін в економіці держави за останні п’ять років з акцентом на умовах розвитку, прозорості правил та справедливого ставлення до бізнесу, та причин покращення або погіршення ситуації.

17% опитаних заявили, що на їхню думку за останні п’ять років, тобто час президентства Володимира Зеленського, ситуація покращилась, а 21% вважає, що не змінилася.

Водночас майже половина громадян, а точніше 49%, вважають, що ситуація в економічному середовищі України погіршилася. Серед опитаних 16,5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади. Ще 9% заявили, що вплив мали обидва ці фактори.

kiis.com.ua

Опитування було проведено КМІС 16-22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах на підконтрольній території України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

В Україні під приводом турботи про національну безпеку обмежать загальний доступ до судових рішень обмежать. Що приховують за цією «турботою» та як це рішення використовуватимуть для посилення тиску на бізнес, пояснює Сергій Моргун у тексті «Ще один спосіб збільшити тиск на бізнес — закрити відомості судових рішень».