Около четверти украинцев считают руководство страны виновными в ухудшении экономики - КМИС

Почти четверть граждан Украины, а именно 23% считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась из-за ошибок руководства государства, и только 16,5% считают регресс следствием войны. Такие данные социологического опроса опубликовал Киевский международный институт социологии, сообщает Зеркало недели.

Социологи провели исследования по оценке гражданами Украины изменений в экономике государства за последние пять лет с акцентом на условиях развития, прозрачности правил и справедливого отношения к бизнесу и причин улучшения или ухудшения ситуации.

17% опрошенных заявили, что по их мнению за последние пять лет, то есть время президентства Владимира Зеленского, ситуация улутшилась, а 21% считает, что не изменилось.

В то же время почти половина граждан, а точнее 49% считают, что ситуация в экономической среде Украины ухудшилась. Среди опрошенных 16,5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% – прежде всего с ошибочными действиями власти. Еще 9% заявили, что влияние оказали оба этих фактора.

kiis.com.ua

Опрос был проведен КМИС 16-22 мая 2024 методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1002 респондентов, проживающих во всех регионах на подконтрольной территории Украины. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5 % – для показателей, близких к 5%.

В Украине под предлогом заботы о национальной безопасности ограничат общий доступ к судебным решениям. Что скрывают за этой «заботой» и как это решение будут использовать для усиления давления на бизнес, объясняет Сергей Моргун в тексте «Еще один способ увеличить давление на бизнес – закрыть сведения судебных решений».