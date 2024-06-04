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У Києві та кількох областях запровадили екстрені відключення світла (Оновлено)
Вдень 4 червня у Києві запровадили екстрені відключення, оскільки столиця перевищила ліміти споживання. Пізніше екстрені відключення запровадили ще у кількох областях.
Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", – написав він.
Згодом в ДТЕК повідомили, що аварійні відключення запровадили також у Київській та Донецькій областях.
Оновлено. Аварійні відключення також діють у Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях через перевищення лімітів споживання, повідомили в "Укренерго".