В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света (Обновлено)

Днем 4 июня в Киеве ввели экстренные отключения, поскольку столица превысила лимиты потребления. Позже экстренные отключения ввели еще в нескольких областях.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Киев вышел за лимиты. Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают" , – написал он.

Позже в ДТЭК сообщили﻿, что аварийные отключения ввели также в Киевской и Донецкой областях.

Обновлено. Аварийные отключения также действуют в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях из-за превышения лимитов потребления, сообщили﻿ в "Укрэнерго".