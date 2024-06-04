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В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света (Обновлено)
Днем 4 июня в Киеве ввели экстренные отключения, поскольку столица превысила лимиты потребления. Позже экстренные отключения ввели еще в нескольких областях.
Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Киев вышел за лимиты. Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", – написал он.
Позже в ДТЭК сообщили, что аварийные отключения ввели также в Киевской и Донецкой областях.
Обновлено. Аварийные отключения также действуют в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях из-за превышения лимитов потребления, сообщили в "Укрэнерго".