Глава МЗС Китаю закликав до "об'єктивності" щодо України

Китай вимагає "об'єктивного погляду" на криваву війну, яку розв’язала Росія проти народу України. Таку заяву зробив глава МЗС КНР Ван Ї на брифінгу у Пекіні, повідомляє Кореспондент.

За його словами, влада Китаю має право самостійно вирішувати, чи брати участь у тій чи іншій конференції з врегулювання в Україні.

"Китай має повне право вирішувати, з урахуванням його пріоритетів, у яких конференціях брати участь" , – сказав міністр, коментуючи ситуацію навколо Саміту миру у Швейцарії.

При цьому Ван Ї запевнив, що Пекін цінує зусилля швейцарської влади щодо організації такої конференції і нагадав, що "Китай підтримує всі ініціативи та зусилля, покликані покращити ситуацію".

На думку глави МЗС КНР, світовій спільноті потрібен "об'єктивніший, збалансований і конструктивний погляд" стосовно "української кризи" (так у Китаї називають війну в Україні – ред.).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія і Китай намагаються послабити Саміт миру.

У свою чергу Китай заявив, що ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Раніше Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру, оскільки його вимоги щодо участі РФ не були враховані.