Глава МИД Китая призвал к "объективности" касательно Украины

Китай требует "объективного взгляда" на кровавую войну, развязанную Россией против народа Украины. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван на брифинге в Пекине, сообщает Корреспондент.

По его словам, власти Китая имеют право самостоятельно решать, участвовать ли в той или иной конференции по урегулированию в Украине.

"Китай имеет полное право решать, с учетом его приоритетов, в каких конференциях участвовать" , – сказал министр, комментируя ситуацию вокруг Саммита мира в Швейцарии.

При этом Ван И заверил, что Пекин ценит усилия швейцарских властей по организации такой конференции и напомнил, что Китай поддерживает все инициативы и усилия, призванные улучшить ситуацию.

По мнению главы МИД КНР, мировому сообществу нужен более "объективный, сбалансированный и конструктивный взгляд" относительно "украинского кризиса" (так в Китае называют войну в Украине – ред.).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Китай пытаются ослабить саммит мира.

В свою очередь Китай заявил, что никогда не "раздувал огонь и не подкармливал пламя" российско-украинской войны.

Ранее Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира, поскольку его требования по участию РФ не были учтены.