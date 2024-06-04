Байден: Мир в Україні не означає вступ до НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що мир означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. На його думку, членство в НАТО для цього не потрібне. Про це він сказав в інтерв’ю Time, повідомляє Європейська правда.

Байден нагадав, що і раніше не був прихильником членства України в НАТО.

"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО" , – зазначив президент США, додавши, що Україна певною мірою вже є частиною НАТО.

"Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України" , – заявив Байден.

Він пригадав часи, коли відвідував Україну будучи сенатором і віцепрезидентом:

"Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Однак, він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.

Отже, суть в тому, що якщо ми коли-небудь дозволимо Україні піти вниз, запам'ятайте мої слова: ви побачите, як піде Польща, і ви побачите всі ті країни вздовж фактичного кордону Росії, з Балкан і Білорусі, всі вони, вони будуть робити свої власні пристосування.

Байден також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.