Президент США Джо Байден заявил, что мир означает гарантирование того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину. По его мнению, членство в НАТО для этого не нужно. Об этом он сказал в интервью Time, сообщает Европейская правда.

Байден напомнил, что и раньше не являлся сторонником членства Украины в НАТО.

"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО" , – отметил президент США, добавив, что Украина в известной степени уже является частью НАТО.

"Это значит, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но… я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТО Украины" , – заявил Байден.

Он вспомнил времена, когда посещал Украину, будучи сенатором и вице-президентом:

"Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все тяготило".

Однако он подчеркнул, что Запад не должен разрешить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Итак, суть в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине пойти вниз, запомните мои слова: вы увидите, как пойдет Польша, и вы увидите все те страны вдоль фактической границы России, с Балкан и Белоруссии, все они, они будут делать свои собственные приспособления.

Байден также опроверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.