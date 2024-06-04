Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

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Кабінет міністрів 4 червня ухвалив рішення про пролонгацію дії експериментального проєкту по оформленню українських документів за кордоном, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном…З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців" , — йдеться в повідомленні.

Рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.