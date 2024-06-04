Кабмин продолжил работу паспортных сервисов за границей

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Кабинет министров 4 июня принял решение о пролонгации действия экспериментального проекта по оформлению украинских документов за границей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Правительство приняло решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, позволяющего ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом… Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за границей, решением правительства работа ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев" , — говорится в сообщении.

Решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.