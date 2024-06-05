Священики РПЦ русифікують депортованих українських дітей - ISW

Спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping показало масштабну роль Російської православної церкви у русифікації депортованих українських дітей. ﻿﻿Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

DOXA пише, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і, схоже, спонукав їх подумати про хрещення в РПЦ.

Священнослужителі РПЦ також закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ і, як повідомляється, заохочували їх вступати до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

DOXA та Kidmapping також виявили, що депортовані діти з окупованих Донецької та Луганської областей перебували у притулках РПЦ у Воронезькій області, де священнослужителі РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять "військово-патріотичні" заходи для депортованих дітей, щоб заохотити проросійські настрої та відрізати дітей від їхньої української ідентичності.

Раніше ISW вже оцінював, що РПЦ відіграє важливу роль у реалізації кремлівського плану окупації України. Це поширюється на зусилля Росії з русифікації депортованих українських дітей, які проживають у Росії.

Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через її роль у сприянні депортації українських дітей, зокрема, одружена зі священиком РПЦ. Львова-Бєлова та її чоловік самі усиновили депортовану українську дитину з Маріуполя, що підкреслює особисту участь РПЦ та інших кремлівських чиновників у депортації українських дітей.

ISW продовжує вважати, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність за допомогою таких русифікаційних проектів є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє "насильницьку передачу дітей однієї групи іншій групі", оскільки це є актом геноциду.

Ключові висновки ISW за 4 червня: