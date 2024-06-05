Священники РПЦ русифицируют депортированных украинских детей - ISW

Совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping показало масштабную роль Русской православной церкви в русификации депортированных украинских детей. ﻿﻿Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

DOXA пишет, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области в Ростовскую область России, где их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), который рассказывал им о РПЦ и, похоже, побуждал их подумать о крещении в РПЦ.

Священнослужители РПЦ также призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и, как сообщается, поощряли их вступать в различные "военно-патриотические" молодежные организации в России.

DOXA и Kidmapping также обнаружили, что депортированные дети из оккупированных Донецкой и Луганской областей находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священнослужители РПЦ и связанные с ней чиновники проводят "военно-патриотические" мероприятия для депортированных детей, чтобы поощрить пророссийские настроения и отрезать детей от их украинской идентичности.

Ранее ISW уже оценивал, что РПЦ играет важную роль в реализации кремлевского плана оккупации Украины. Это распространяется на усилия России по русификации депортированных украинских детей, проживающих в России.

Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест за ее роль в содействии депортации украинских детей, в частности, замужем за священником РПЦ. Львова-Белова и ее муж сами усыновили депортированного украинского ребенка из Мариуполя, что подчеркивает личное участие РПЦ и других кремлевских чиновников в депортации украинских детей.

ISW продолжает считать, что депортация украинских детей с намерением уничтожить их украинскую идентичность с помощью таких русификационных проектов является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая запрещает "насильственную передачу детей одной группы другой группе", поскольку это является актом геноцида.

Ключевые выводы ISW за 4 июня: