Байден матиме дві зустрічі із Зеленським – у Франції та Італії

Президент США Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а наступного - в Італії.﻿﻿ Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції, повідомляє Українська правда.

"У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії" , – сказав Салліван.

4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського, який 6 червня прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.