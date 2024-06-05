Байден будет иметь две встречи с Зеленским – во Франции и Италии

Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на этой неделе во Франции, а на следующей - в Италии.﻿ Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту самолета, который вылетел во Францию, сообщает Украинская правда.

"В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним состояние дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также будет иметь возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии" , – сказал Салливан.

4 июня президент США Джо Байден вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского, который 6 июня прибудет с визитом по случаю празднования Дня высадки союзников в Нормандии.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.