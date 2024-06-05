Курс валют НБУ на 5 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 5 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 червня знизився до позначки 40.2938 за 1 долар.
Євро подешевшав на 13 коп. до 43.7671 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 11 коп. до 51.4189 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.0941 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.1883 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.293 800
|EUR
|Євро
|43.767 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.418 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.094 100
|PLN
|Польський злотий
|10.188 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.