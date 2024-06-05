Курс валют НБУ на 5 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 5 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 червня знизився до позначки 40.2938 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 43.7671 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 11 коп. до 51.4189 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.0941 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.1883 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.293 800 EUR Євро 43.767 100 GBP Фунт стерлінгів 51.418 900 CHF Швейцарський франк 45.094 100 PLN Польський злотий 10.188 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.