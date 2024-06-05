Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Курс валют НБУ на 5 червня

Курс валют НБУ на 5 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 5 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 червня знизився до позначки 40.2938 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 43.7671 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 11 коп. до 51.4189 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 45.0941 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.1883 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.293 800 --0.1875
EUR Євро 43.767 100 --0.1268
GBP Фунт стерлінгів 51.418 900 --0.1097
CHF Швейцарський франк 45.094 100 +0.2096
PLN Польський злотий 10.188 300 --0.0651

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics