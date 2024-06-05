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Курс валют НБУ на 5 июня

Курс валют НБУ на 5 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 5 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июня, снизился до отметки 40.2938 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 43.7671 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 11 коп до 51.4189 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.0941 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1883 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.293800 --0.1875
EUR Евро 43.767100 --0.1268
GBP Фунт стерлингов 51.418900 --0.1097
CHF Швейцарский франк 45.094100 +0.2096
PLN Польский злотый 10.188300 --0.0651

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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