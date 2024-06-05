Курс валют НБУ на 5 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 5 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 июня, снизился до отметки 40.2938 за 1 доллар.
Евро подешевел на 13 коп до 43.7671 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 11 коп до 51.4189 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.0941 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.1883 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.293800
|EUR
|Евро
|43.767100
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.418900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.094100
|PLN
|Польский злотый
|10.188300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.