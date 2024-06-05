Курс валют НБУ на 5 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 5 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июня, снизился до отметки 40.2938 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 43.7671 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 11 коп до 51.4189 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.0941 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1883 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.293 800 EUR Евро 43.767 100 GBP Фунт стерлингов 51.418 900 CHF Швейцарский франк 45.094 100 PLN Польский злотый 10.188 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.