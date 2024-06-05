Білий дім: США не встановлювали обмежень на збиття літаків на території РФ

США ніколи не встановлювали для України обмежень збивати ворожі літаки на території Росії.﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє Українська правда.

За його словами, ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не знаходяться в українському повітряному просторі.

Військові можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу, що насувається. Кірбі наголосив, що українці це роблять з самого початку війни.

На запитання журналістів, чи може Кірбі підтвердити повідомлення, що Україна вперше застосувала американську зброю на території Росії, він сказав, що не може відповісти на це запитання.

"Як я вже казав, ми просто не в змозі щодня точно знати, що саме і по чому стріляють українці. Це, безумовно, на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу лише сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали" , – сказав Кірбі.

Раніше Кірбі не виключив можливості розширення дозволу на використання зброї для України у майбутньому та наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою.