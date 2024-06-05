Белый дом: США не устанавливали ограничений на сбитие самолетов на территории РФ

США никогда не устанавливали для Украины ограничений сбивать вражеские самолеты на территории России.﻿ Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает Украинская правда.

По его словам, никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не находятся в украинском воздушном пространстве.

Военные могут сбивать российские самолеты, которые представляют надвигающуюся угрозу. Кирби подчеркнул, что украинцы это делают с самого начала войны.

На вопрос журналистов, может ли Кирби подтвердить сообщения, что Украина впервые применила американское оружие на территории России, он сказал, что не может ответить на этот вопрос.

"Как я уже говорил, мы просто не в состоянии ежедневно точно знать, что именно и по чему стреляют украинцы. Это, безусловно, на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Могу лишь сказать, что они понимают указания, которые им предоставили" , – сказал Кирби.

Ранее Кирби не исключил возможности расширения разрешения на использование оружия для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.