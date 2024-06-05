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РФ вночі атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині – ОВА

РФ вночі атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині – ОВА
Фото: КМДА

У ніч на 5 червня російські війська вдарили безпілотником по промисловому об'єкту на Полтавщині, постраждав один чоловік.

Про це повідомив﻿ голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації", – повідомив Пронін.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. ППО збила 22 із 27 "Шахедів".

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