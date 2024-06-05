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РФ вночі атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині – ОВА
У ніч на 5 червня російські війська вдарили безпілотником по промисловому об'єкту на Полтавщині, постраждав один чоловік.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації", – повідомив Пронін.
Нагадаємо, вночі РФ атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. ППО збила 22 із 27 "Шахедів".