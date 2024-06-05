РФ ночью атаковала промышленный объект на Полтавщине – ОВА

В ночь на 5 июня российские войска ударили беспилотником по промышленному объекту в Полтавской области, пострадал один человек.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По вражеским БПЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации" , – сообщил Пронин.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину беспилотниками типа Shahed. ПВО сбило 22 из 27 "Шахедов".