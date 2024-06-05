США найближчим часом оголосять про нову військову допомогу Україні

США найближчими тижнями оголосять про нову партію військової допомоги Україні. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Ліга.net.

"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні" , – сказав він.

За словами Саллівана, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою, але сьогодні українці "зміцнюють лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті" , – сказав він.

Радник Байдена додав, що у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й перейти в наступ.