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США найближчим часом оголосять про нову військову допомогу Україні
США найближчими тижнями оголосять про нову партію військової допомоги Україні. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Ліга.net.
"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – сказав він.
За словами Саллівана, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою, але сьогодні українці "зміцнюють лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.
"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", – сказав він.
Радник Байдена додав, що у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й перейти в наступ.