США в ближайшие время объявят о новой военной помощи Украине

США в ближайшие недели объявят о новой партии военной помощи Украине. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Лига.net.

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине" , – сказал он.

По словам Салливана, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью, но сегодня украинцы "укрепляют линии" в ключевых местах, в частности, останавливают наступление России севернее Харькова.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте" , – сказал он.

Советник Байдена добавил, что в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.