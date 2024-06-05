ISW: РФ змушує підлітків в окупації проходити військову підготовку

Росія готує неповнолітніх українців з окупованих територій до майбутньої служби в армії РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Спираючись на відкриті джерела аналітики зазначають, що понад 2500 підлітків віком від 13 до 17 років із окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей пройдуть військову підготовку у таборі "Воїн" у Волгоградській області. У ході навчання неповнолітні українці матимуть досвід бойової медицини, інженерної та вогневої підготовки, а також навчаться керувати дронами.

В Інституті вивчення війни дійшли висновку, що подібні програми військової підготовки покликані русифікувати українських підлітків, ізолювати їх від української ідентичності та підготувати їх до військових навичок, які будуть потрібні, якщо їм колись доведеться воювати в російській армії.