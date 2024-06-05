ISW: РФ заставляет подростков в оккупации проходить военную подготовку

Россия насильно готовит несовершеннолетних украинцев с оккупированных территорий к будущей службе в армии РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Опираясь на открытие источники аналитики отмечают, что более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет из оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей пройдут военную подготовку в лагере "Воин" в Волгоградской области. В ходе обучения несовершеннолетние украинцы получат опыт боевой медицины, инженерной и огневой подготовки, а также научатся управлять дронами.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что подобные программы военной подготовки призваны русифицировать украинских подростков, изолировать их от украинской идентичности и подготовить их к военным навыкам, которые потребуются, если им когда-нибудь придется воевать в российской армии.