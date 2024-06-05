В "Енергоатому" обурилися на закиди ЗМІ щодо доходів від підвищення тарифів

АТ «НАЕК «Енергоатом» вважає, що медіа та експерти поширюють неправдиву інформацію щодо, пов’язуючи прибутки компанії з підвищенням тарифів. У заяві «Енергоатому» зазначається, що «компанія ні копійки не отримає від підвищення тарифів», повідомляє Дзеркало тижня.

«Енергоатом», як найбільший і надійний виробник електроенергії для нашої держави, й надалі покриватиме різницю у ринковому та дійсному тарифах для населення за власний рахунок» , - зазначили в компанії.

Там пояснили, що до підвищення тарифу для населення вартість послуги покладання спеціальних обов'язків (ПСО) для «Енергоатому» складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), тобто 70,7% від чистого доходу компанії.

«З урахуванням мінімальних власних витрат компанії на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, у тому числі фінансування заходів пов’язаних з підвищенням ядерної безпеки, забезпеченням фізичного захисту АЕС, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ)» , - йдеться у повідомленні.

Після підвищення тарифу для населення прогнозна вартість послуги ПСО для «Енергоатому» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

«Це дозволить АТ «НАЕК» Енергоатом», за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу компанії» , - додали там.

Також в «Енергоатомі» зазначили, що НКРЕКП планує найближчим часом підвищити на 19 % тарифи на передачу електроенергії та на 6,7% - на розподіл електроенергії, що призведе до збільшення витрат постачальників універсальних послуг (ПУП) на оплату послуг операторів (ОСП та ОСР): «ПУП за рахунок підвищення фіксованої ціни для побутових споживачів отримають додаткові кошти для покриття власних витрат, компенсації збільшення вартості купівлі електричної енергії на ринку, а також для оплати послуг Оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та Операторів системи розподілу (Обленерго) за підвищеними тарифами».