В "Энергоатоме" возмутились на упреки СМИ касательно доходов от повышения тарифов

АО «НАЭК «Энергоатом» считает, что медиа и эксперты распространяют неправдивую информацию, связывая доходы компании с повышением тарифов. В заявлении "Энергоатома" отмечается, что «компания ни копейки не получит от повышения тарифов», сообщает Зеркало недели.

«Энергоатом», как крупнейший и надежный производитель электроэнергии для нашего государства, будет и дальше покрывать разницу в рыночном и действительном тарифах для населения за свой счет» , - отметили в компании.

Там объяснили, что до повышения тарифа для населения стоимость услуги по возложенным специальным обязательствам (ПСО) для «Энергоатома» составляла 125,7 млрд грн (без НДС), то есть 70,7% чистого дохода компании.

«С учетом минимальных собственных затрат компании на обеспечение производства электроэнергии и минимальных капитальных вложений, в том числе финансирование мер, связанных с повышением ядерной безопасности, обеспечением физической защиты АЭС, дефицит средств на оплату ПСО в 2024 году составляет 17,4 млрд грн (без НДС)» , - говорится в сообщении.

После повышения тарифа для населения прогнозная стоимость услуги ПСО для "Энергоатома" в 2024 году составит 108,3 млрд грн (без НДС).

«Это позволит АО «НАЭК» Энергоатом», при сохранении текущей конъюнктуры рынка, оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме. Фактически это составит 60% от чистого дохода компании» , - добавили там.

Также в «Энергоатоме» отметили, что НКРЭКУ планирует в ближайшее время повысить на 19% тарифы на передачу электроэнергии и на 6,7% – на распределение электроэнергии, что приведет к увеличению расходов поставщиков универсальных услуг (ЧУП) на оплату услуг операторов (ОСП и ОСР) ): «ЧУП за счет повышения фиксированной цены для бытовых потребителей получат дополнительные средства для покрытия собственных расходов, компенсации увеличения стоимости покупки электрической энергии на рынке, а также для оплаты услуг Оператора системы передачи (НЭК «Укрэнерго») и Операторов системы распределения (Облэнерго) по повышенным тарифам».