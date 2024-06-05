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Окупанти за добу обстріляли 22 населених пункта Херсонщини, загинула людина

Окупанти за добу обстріляли 22 населених пункта Херсонщини, загинула людина
Фото: t.me/denisova_liudmyla

Російські терористи минулої доби здійснили обстріли 22 населених пунктів Херсонської області, одна людина загинула та восьмеро - зазнали поранень. Про це повідомив﻿ очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.

Зафіксовані влучання у навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід.

Пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, автобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію дна людина загинула, ще восьмеро людей дістали поранення, зазначив Прокудін.

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