Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Херсонщины, погиб человек

Российские террористы за прошедшие сутки произвели обстрелы 22 населенных пунктов Херсонской области, один человек погиб и восемь - получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Садовое, Инженерное, Белозерка, Александровка, Велетенское, Токаревка, Днепровское, Гончарное, Широкая Балка, Новотягинка, Берислав, Дорожное, Крупица, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львово, Красный Маяк и город Херсон.

Зафиксированы попадания в учебное заведение, общежитие, офисное здание, общепит, магазины и газопровод.

Повреждены три многоэтажки, восемь частных домов, автобусы и частные автомобили.

Из-за российской агрессии дна человек погиб, еще восемь человек получили ранения, отметил Прокудин.