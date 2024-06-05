У "Дію" додали посвідчення ветерана – Федоров

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У мобільному застосунку "Дія" відтепер доступне посвідчення ветерана.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог" , – написав міністр.

Для кого доступний такий документ

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати посвідчення ветерана у "Дію"

Прогортайте всі документи в "Дії"; Натисніть Додати документ; Виберіть Посвідчення ветерана; Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.

Після цього документ зʼявиться в застосунку протягом кількох хвилин.