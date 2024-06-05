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У "Дію" додали посвідчення ветерана – Федоров

У "Дію" додали посвідчення ветерана – Федоров
Фото: sluga-narodu.com

У мобільному застосунку "Дія" відтепер доступне посвідчення ветерана.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", – написав міністр.

Для кого доступний такий документ

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати посвідчення ветерана у "Дію"

  1. Прогортайте всі документи в "Дії";
  2. Натисніть Додати документ;
  3. Виберіть Посвідчення ветерана;
  4. Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.

Після цього документ зʼявиться в застосунку протягом кількох хвилин.

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