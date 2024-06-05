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У "Дію" додали посвідчення ветерана – Федоров
У мобільному застосунку "Дія" відтепер доступне посвідчення ветерана.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", – написав міністр.
Для кого доступний такий документ
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Як додати посвідчення ветерана у "Дію"
- Прогортайте всі документи в "Дії";
- Натисніть Додати документ;
- Виберіть Посвідчення ветерана;
- Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.
Після цього документ зʼявиться в застосунку протягом кількох хвилин.