Канада та ЄС нагадали про прихильність підтримки України

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. З посиланням на пресслужбу уряду Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лідери засудили загарбницьку війну Росії проти України та підтвердили спільну відданість підтримці України протягом усього необхідного часу. Вони наголосили на важливості глобальної солідарності у підтримці справедливого та тривалого миру в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Також Трюдо відзначив схвалення Євросоюзом використання доходів від заморожених активів центробанку РФ для підтримки України.