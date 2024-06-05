Канада и ЕС напомнили о приверженности поддержки Украины

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Премьер Канады Джастин Трюдо провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Со ссылкой на пресс-службу правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лидеры осудили захватническую войну России против Украины и подтвердили общую приверженность поддержке Украины в течение всего необходимого времени. Они подчеркнули важность глобальной солидарности в поддержке справедливого и прочного мира в Украине" , - говорится в сообщении.

Также Трюдо отметил одобрение Евросоюзом использования доходов от замороженных активов центробанка РФ для поддержки Украины.